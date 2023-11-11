«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России

«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте.

Перед 15-м туром шанс обойти лидера был только у «Зенита», но в очном поединке команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Краснодар» (32 очка) опережает «Зенит» (30) на 2 очка.