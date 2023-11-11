«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России

Сегодня, 21:50
«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте.
Перед 15-м туром шанс обойти лидера был только у «Зенита», но в очном поединке команды сыграли вничью со счетом 1:1.
«Краснодар» (32 очка) опережает «Зенит» (30) на 2 очка.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Краснодар
|
15
|
9
|
5
|
1
|
24-10
|
32
|
2
|
Зенит
|
15
|
9
|
3
|
3
|
30-14
|
30
|
3
|
Крылья Советов
|
15
|
7
|
4
|
4
|
31-21
|
25
|
4
|
ЦСКА
|
15
|
6
|
7
|
2
|
27-20
|
25
|
5
|
Локомотив
|
15
|
6
|
6
|
3
|
21-19
|
24
|
6
|
Динамо
|
14
|
5
|
7
|
2
|
22-19
|
22
|
7
|
Спартак
|
14
|
6
|
3
|
5
|
19-21
|
21
|
8
|
Пари НН
|
14
|
6
|
2
|
6
|
14-14
|
20
|
9
|
Рубин
|
14
|
5
|
4
|
5
|
13-20
|
19
|
10
|
Факел
|
15
|
5
|
4
|
6
|
14-17
|
19
|
11
|
Ростов
|
14
|
4
|
5
|
5
|
22-25
|
17
|
12
|
Урал
|
15
|
4
|
4
|
7
|
15-24
|
16
|
13
|
Оренбург
|
14
|
3
|
4
|
7
|
16-22
|
13
|
14
|
Ахмат
|
15
|
3
|
3
|
9
|
15-21
|
12
|
15
|
Балтика
|
14
|
3
|
2
|
9
|
12-21
|
11
|
16
|
Сочи
|
14
|
3
|
1
|
10
|
16-23
|
10