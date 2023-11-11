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Сегодня, 21:50

«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России

Футболисты «Краснодара».
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте.

Перед 15-м туром шанс обойти лидера был только у «Зенита», но в очном поединке команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Краснодар» (32 очка) опережает «Зенит» (30) на 2 очка.

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Краснодар

15

9

5

1

24-10

32

2

Зенит

15

9

3

3

30-14

30

3

Крылья Советов

15

7

4

4

31-21

25

4

ЦСКА

15

6

7

2

27-20

25

5

Локомотив

15

6

6

3

21-19

24

6

Динамо

14

5

7

2

22-19

22

7

Спартак

14

6

3

5

19-21

21

8

Пари НН

14

6

2

6

14-14

20

9

Рубин

14

5

4

5

13-20

19

10

Факел

15

5

4

6

14-17

19

11

Ростов

14

4

5

5

22-25

17

12

Урал

15

4

4

7

15-24

16

13

Оренбург

14

3

4

7

16-22

13

14

Ахмат

15

3

3

9

15-21

12

15

Балтика

14

3

2

9

12-21

11

16

Сочи

14

3

1

10

16-23

10

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
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