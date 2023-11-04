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Сегодня, 21:08

Боярский уверен, что Семак будет становиться чемпионом с «Зенитом» до 2025 года

Микеле Антонов
Корреспондент
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» отреагировал на промежуточное первое место сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ.

«Я бескомпромиссно верю в то, что «Зенит» снова займет главенствующее место. 11 ноября против «Краснодара» у нас есть все шансы, чтобы это доказать. Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!» — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» в гостях одержал победу над «Балтикой» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар», который еще не сыграл в 14-м туре. «Балтика» (11 очков) осталась предпоследней в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 11 ноября на своем поле примет «Краснодар». «Балтика» на день позже на выезде сыграет с «Пари НН».

ФК Зенит
Михаил Боярский
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