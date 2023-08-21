Божович назвал ожидаемой победу «Зенита» над «Спартаком»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович поделился мнением о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче пятого тура РПЛ (3:1).

«Несмотря на то, что у «Зенита» не было Малкома, их победа над «Спартаком» была ожидаемой. Я смотрел вчерашнюю игру, питерцы очень уверенно выиграли. При счете 2:1 Промес мог сравнять счет, но все равно итоговый счет по делу. Вендел — хороший футболист, вчера два раза отличился, но физически он не в порядке», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

Также он отметил, что был удивлен, когда увидел стартовый состав красно-белых на эту игру.

«Меня удивил состав «Спартака». Не играл Бонгонда, который до этого забивал почти во всех матчах, я не знаю, с чем это связано. Когда игрок забивает в каждом матче, является одним из лучших игроков в команде и начинает матч с запаса — меня это удивляет очень», — добавил специалист.

На данный момент «Зенит» с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 6-й позиции, имея в активе 9 очков. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 26 августа.