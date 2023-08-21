Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:26

Божович назвал ожидаемой победу «Зенита» над «Спартаком»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович поделился мнением о победе «Зенита» над «Спартаком» в матче пятого тура РПЛ (3:1).

«Несмотря на то, что у «Зенита» не было Малкома, их победа над «Спартаком» была ожидаемой. Я смотрел вчерашнюю игру, питерцы очень уверенно выиграли. При счете 2:1 Промес мог сравнять счет, но все равно итоговый счет по делу. Вендел — хороший футболист, вчера два раза отличился, но физически он не в порядке», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

Также он отметил, что был удивлен, когда увидел стартовый состав красно-белых на эту игру.

«Меня удивил состав «Спартака». Не играл Бонгонда, который до этого забивал почти во всех матчах, я не знаю, с чем это связано. Когда игрок забивает в каждом матче, является одним из лучших игроков в команде и начинает матч с запаса — меня это удивляет очень», — добавил специалист.

На данный момент «Зенит» с 10 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 6-й позиции, имея в активе 9 очков. В 6-м туре сине-бело-голубые сыграют против «Урала», а красно-белые встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 26 августа.

Источник: https://metaratings.ru/news/bozhovich-spartak-ne-udivil-svoei-igroi-pobeda-zenita-byla-ozhidaemoi-276284/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Миодраг Божович
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Спартак» — «Ахмат», «Сочи» — «Локомотив» и другие матчи
Тарханов: «Вендел — мастер! Находится в хорошей форме»
Божович - о «Динамо»: «Их проклял тренер, который выиграл еврокубок много лет назад»
Медведев: «В «Зените» не «мягкие игрушки» играют и работают»
Новичок ЦСКА Давила — о возможном срыве трансфера: «Я был спокоен»
Давила — о переходе в ЦСКА: «Приятно, что такой великий клуб обращает на меня внимание»
Экс-игрок ЦСКА Тошич: «Верю в Игнашевича, надеюсь, он сохранит «Балтику» в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов: «Вендел — мастер! Находится в хорошей форме»