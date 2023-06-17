Булыкин оценил переход Самошникова в «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» переход экс-защитника «Рубина» Ильи Самошникова в московский клуб.

«В любом случае «Локомотив» будет покупать и продавать в это трансферное окно. В этом сезоне перед клубом будут стоять высокие цели: и кубок, и медали. У «Локомотива» будет жаркая пора. Какой будет результат — покажет только время. Если взяли Самошникова, значит посчитали, что это хорошая кандидатура. А как окажется на самом деле — покажет только время.

Мы знаем много примеров, когда хорошие футболисты переходили и заканчивали карьеру. Однако были и другие случаи, когда приходили неизвестные и становились лидерами команды. Никто не скажет, как получится у футболиста. Но если руководители приняли решение, значит они за него отвечают», — сказал Булыкин «СЭ».

Самошников выступал за «Рубин» с 2020 года. В сезоне-2022/23 25-летний защитник провел 28 матчей в Первой лиге, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

В субботу, 17 июня «Локомотив» объявил о заключении контракта с Самошниковым на три года.