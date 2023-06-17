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Сегодня, 16:03

Мещеряков о переходе Самошникова в «Локомотив»: «Галактионов видит в нем потенциал для роста»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в комментарии для «СЭ» оценил переход экс-защитника «Рубина» Ильи Самошникова в московский клуб.

«Если спортивный директор и главный тренер «Локомотива» взяли Самошникова, значит, видят в нем потенциал для роста. Мы, болельщики, за трансферы и команду не отвечаем. Для этого есть ответственные люди, все остальное — разговоры», — сказал Мещеряков «СЭ».

25-летний Самошников подписал контракт с «Локомотивом» до конца июня 2026 года. Россиянин будет выступать за новую команду под 77-м номером.

Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
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