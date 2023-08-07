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Сегодня, 02:03

Булыкин — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Хорошо сыграли, не испугались и бились до конца»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу над «Зенитом» (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Хорошо сыграли, не испугались и бились до конца. Атмосфера в команде хорошая, футболисты радуются победе, бьются друг за друга и очень хорошая самоотдача. Тюкавин здорово себя проявляет. Я бы сказал, что «Динамо» сегодня молодцы», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11045024-bulykin-prokommentiroval-pobedu-dinamo-v-matche-s-zenitom.html
Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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