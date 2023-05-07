Булыкин прокомментировал судейство в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил судейство в матче «Зенита» против «Спартака» (3:2), в котором петербуржцы досрочно оформили чемпионство в РПЛ.

«Уже давно все решения отдаются на откуп судьям, потому что некоторые моменты трактуются ими не так, как их трактуют обычные футболисты, болельщики или тренеры.

У них свое видение, поэтому они решили так, как посчитали нужным, хотя иногда это кажется странным и футболистам, и экспертам.

Обычно в таких случаях говорят, что надо играть так, чтобы судьи не смогли повлиять на исход матча. В принципе, если бы сегодня была бы ничья, то никто не вспомнил бы эти ошибки, но «Зенит» выиграл, поэтому эти ошибки будут рассматривать», – цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».