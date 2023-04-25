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Защитник «Оренбурга» Гойкович: «Русские — холодные люди. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела?»

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович сравнил менталитет боснийцев и россиян.

«Я в команде самый серьезный (смеется). Больше профессионализма. Русские — холодные люди. Пример: стою у лифта, выходит человек, хочу с ним поздороваться, а он даже на меня не посмотрел. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела? Что нового?» Вы — более закрытый народ», — приводит «РБ Спорт» слова Гойковича.

Гойкович выступает за «Оренбург» с 2020 года. В 66 матчах игрок забил 6 голов. На данный момент оренбургская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 24 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/renato-gojkovich-russkie-holodny-e-lyudi-chto-slozhnogo-skazat-sosedu-privet-kak-dela/
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