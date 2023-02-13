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13 февраля, 23:51

Булыкин считает, что рано восхищаться формой «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знаменитый в прошлом отечественный нападающий, а ныне политик, автор семи голов в составе национальной сборной России Дмитрий Булыкин, высказался о форме «Спартака», выигравшего товарищеский турнир Зимний Кубок РПЛ.

«На предсезонку не нужно ориентироваться. Это дополнительная мотивация и дополнительная радость для болельщиков. Помню, как-то «Спартак» был чемпионом в предсезонке, но в чемпионате потом ничего не показали. Здесь будет самым главным, как ты играешь именно в чемпионате. Даже не в национальном Кубке. Чемпионат ценится намного больше. Сейчас, правда, никакой финансовой выгоды от еврокубков нет, но все равно чемпионат намного почетнее. Тем более чем какой-то предсезонный турнир», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/13/19736605.shtml
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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