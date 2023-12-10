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РПЛ

Сегодня, 17:42

Булыкин считает, что Шафеев справедливо назначил пенальти в матче «Факел» — «Динамо»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» судейство Рафаэля Шафеева в матче 18-го тура РПЛ «Факел» — «Динамо» (1:1).

«Пенальти было назначено справедливо. Ударил по лицу, руку поднял высоко. Этого можно было избежать на последних минутах. «Динамо» довольствуется одним очком, хотя могли заработать три по такой экстремальной погоде, по ужасному полю. Может, капитан потерял концентрацию, но, конечно, не надо было так играть. Не знаю, что он потом рассказывал судье. На каком языке. Но не смог его убедить, почему поднял так высоко руку и ударил по лицу игрока «Факела», — сказал Булыкин «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» после 18 туров с 21 баллом идет 11-м.

Дмитрий Булыкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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