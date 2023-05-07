Булыкин связал доминацию «Зенита» с бюджетом команды

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал чемпионство «Зенита».

«Доминация у «Зенита» хорошая, потому что там собраны качественные футболисты, есть бюджет нереальный, поэтому они будут иметь превосходство. Но всегда им можно составить конкуренцию — в прошлом году это почти получилось у «Динамо», в этом сезоне все ждали «Спартак», но после зимней паузы у них не вышло выйти на тот же уровень, что и в первой части чемпионата», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

В 26-м туре «Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2), которая позволила петербуржцам оторваться от ЦСКА, идущего на втором месте, на 13 очков и досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.