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Сегодня, 13:47

Булыкин заявил, что «Локомотив» должен легко обыграть «Химки»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ, в котором железнодорожники встретятся с «Химками».

«В матче «Локомотива» и «Химок» все будет зависеть от железнодорожников. Они сильнее и должны обыгрывать подмосковную команду. Но если «Химкам» очки нужны, поэтому если красно-зеленые выйдут расслабленными и без желания победить, то в этой игре могут быть проблемы. А так «Локомотив» должен легко обыграть «Химки», получить хорошее настроение и три очка. В этом матче будет много голов, обе команды результативны. «Железнодорожники» победят «Химки» со счетом 3:1», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

После 24 сыгранных туров красно-зеленые под руководством Михаила Галактионова занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Красно-черные Андрея Талалаева имеют всего 17 баллов и занимают предпоследнее, пятнадцатое место.

Игра состоится 30 апреля в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-lokomotiv-dolzhen-legko-obygrat-khimki-poluchit-khoroshee-nastroenie-i-tri-ochka-246558/
Дмитрий Булыкин
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