Бушманов подтвердил информацию о переговорах с «Нижним Новгородом»

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Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».
«Да, со мной связывались представители «Нижнего Новгорода». Мы разговариваем. Остальное без комментариев», — сказал Бушманов «СЭ».
Ранее сообщалось, что Бушманов является третьим кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».
Нижегородский клуб остался без главного тренера в ноябре, когда команду покинул Михаил Галактионов. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера Антон Хазов.