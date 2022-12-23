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Сегодня, 14:01

Бушманов подтвердил информацию о переговорах с «Нижним Новгородом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Евгений Бушманов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Да, со мной связывались представители «Нижнего Новгорода». Мы разговариваем. Остальное без комментариев», — сказал Бушманов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Бушманов является третьим кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

Нижегородский клуб остался без главного тренера в ноябре, когда команду покинул Михаил Галактионов. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера Антон Хазов.

Евгений Бушманов
ФК Нижний Новгород
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