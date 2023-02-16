Бышовец: «Если бы ушли бразильцы, то «Зенит» точно столкнулся бы с проблемами»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал, что думает о состоянии питерского клуба в случае ухода из команды бразильских футболистов.

«Если бы ушли бразильцы, то «Зенит» точно столкнулся бы с проблемами и, возможно, упустил бы чемпионство. Хотя у Сергея Семака и его тренерского штаба достаточно умений сплотить коллектив и выработать оптимальную тактику под любой под имеющийся состав. Поэтому у питерцев в любом случае серьезный запас прочности, а с бразильцами они и вовсе почти наверняка обеспечат себе первое место, причем сильно заранее», — цитирует Бышовеца «Известия».

После 17 туров РПЛ «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблцие, набрав 42 очка.