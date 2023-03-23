0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:05

Быстров — о поражении «Зенита»: «Семак дал понять, что они играют на ничью»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» в матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

— ЦСКА — «Зенит» — главный матч тура. Что отметил в нем для себя?

—  Все как обычно для «Зенита». Правда, обычно, когда «Зенит» расслаблялся в таких матчах, то все же собирался и доминировал на поле. С составом проблем не было — вышли в четыре защитника, Сантоса передвинули в опорную зону вместо Барриоса. Ожидаемо. Для меня было бы неожиданным, если бы Семак сразу же поставил пять защитников охранять одно очко, которое позволило бы увеличить отрыв от преследователя.

По игре было видно, что ЦСКА лучше настроен, что футболисты полностью выполняют тренерскую установку. А у «Зенита» ничего не получалось. Семак в перерыве укрепил центр обороны и дал понять своим игрокам, что они играют на ничью. Но могут ли Малком и Клаудиньо обороняться? Нет. Перед матчем говорили: мол, как Обляков будет обороняться против них? Я отвечал: «А с чего вы взяли, что он будет обороняться?» Если ЦСКА будет играть первым номером, обороняться придется Малкому.

Бразильцы не любят обороняться, Клаудиньо не умеет этого делать. Мы видели это еще в Лиге чемпионов. ЦСКА сыграл так, как было неудобно «Зениту», а Семак в перерыве неправильно среагировал. ЦСКА хоть и не так много моментов создавал во втором тайме, но счет на табло. «Зенит» после пропущенного гола стал играть намного лучше. Что им мешало играть в свой футбол с первых минут? Психология, естественно. Согласен со словами Мишки Кержакова, который сказал: наверное, кто-то уже решил, что мы чемпионы.Мне кажется, так уже решили все в нашей стране. Если бы «Спартак» и «Ростов» набрали все свои очки, то тогда была бы конкуренция, но это невозможно. Не вижу ни у первых и ни у вторых запаса, которой помог бы пройти чемпионат без регулярных потерь очков.

После поражения от ЦСКА «Зенит» сохранил лидерство в РПЛ. Сине-бело-голубые с 48 очками опережают «Ростов» на 7 баллов. Армейцы с 35 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице.

dsadadad
Владимир Быстров
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Быстров не считает, что у «Зенита» самые сильные запасные в РПЛ
В «Химках» не будут проводить расследование после выложенного в интернет аудио ругани Гогниева
В «Химках» считают, что клуб пытаются спровоцировать недоброжелатели
Ринат Билялетдинов назвал претендентов на серебряные медали РПЛ
Билялетдинов считает, что у «Зенита» нет проблем за 10 туров до конца чемпионата
Ринат Билялетдинов уверен в победе «Зенита» в чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров не считает, что у «Зенита» самые сильные запасные в РПЛ

Быстров — о Карраскале: «Лучше сохранить атмосферу в коллективе, чем осла ставить в состав»