Хусаинов эмоционально отреагировал на работу Левникова в матче между «Спартаком» и «Ростовом»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» работу Кирилла Левникова в матче 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» (1:1).

«По правилам переигранное время — это протестованный момент. Если ростовчане подадут протест на недоигранное или переигранное время, по-моему, в течение 24 часов, то организация должна принять решение: переиграть матч или засчитать момент. Это очень серьезное и грубейшее нарушение правил игры. Такое судейство — это плевок в сторону главного тренера сборной России. Эмоции Карпина абсолютно оправданы. По ходу игры были те действия, которые были простыми. Все понимали, что это нарушение правил, но это не фиксировали судьи. Не квалицированные действия арбитра спровоцировали первую желтую карточку Карпина, а потом и удаление», — сказал Хусаинов «СЭ».

На последних минутах встречи еще при счете 1:0 в пользу своей команды Карпин получил желтую карточку.

После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.