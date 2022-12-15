«Пиняев в Европе? Там много своих игроков уровня Сергея». Мнение экс-директора академии «Локо»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в комментарии для «СЭ» выразил мнение, что полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев находится на карандаше у европейских клубов.

— А к Пиняеву есть сейчас интерес на Западе? В свое время писали о том, что он может оказаться в «МЮ».

— Здесь нужно учитывать и политическую ситуацию, и объективные факторы.

— Это вы о чем?

— Давайте будем откровенны. Все-таки в Европе довольно много молодых футболистов уровня Сергея. Там уделяют гораздо больше внимания подготовке своих кадров. И при прочих равных серьезные западные клубы сделают свой выбор в пользу европейцев.

— Так где же мы увидим Пиняева весной?

— Склоняюсь к тому, что если «Локо» найдет необходимую сумму, то постарается закрыть этот вопрос сейчас. Мне кажется, что информация про интерес «Спартака» была вбросом, чтобы поторопить руководство железнодорожников с принятием решения по Сергею. Да и не нужен он сейчас красно-белым. Мойзес восстановится, и они впереди будут выглядеть весьма гармонично.