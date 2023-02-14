Вагнер Лав: «Я всегда считал Жиркова одним из лучших на своей позиции»

Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал решение Юрия Жиркова завершить профессиональную карьеру.

«Хочу пожелать Юрию Жиркову, чтобы в дальнейшем у него все сложилось самым лучшим образом. Мне жаль, что он заканчивает карьеру. Мы теряем отличного игрока с невероятным талантом. Надеюсь, теперь он будет просто наслаждаться своей жизнью, пользуясь всем, чего он добился в футбольной жизни. Юрий всегда был отличным и особенным человеком. Я запомню его как очень умного игрока, который делал потрясающие вещи на поле. Он мой дорогой друг и верный товарищ для всех.

Я всегда считал и считаю Жиркова одним из лучших футболистов, с которыми я когда-либо играл на этой позиции. Он сильно помогал мне на поле и за его пределами. Всегда уделял мне много внимания, несмотря на то что иногда язык немного затруднял наше общение. Мы как-то понимали друг друга. Я не знаю, что Юрий собирается делать. Может, он будет продолжать работать в футболе. В любом случае желаю ему удачи на следующем этапе его жизни», — цитирует Лава Sport24.

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».