Сенников считает «Ахмат» фаворитом в матче с «Локомотивом»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча красно-зеленых против «Ахмата» в 19-м туре РПЛ.

«По тому, что «Ахмат» играет дома и достаточно стабильно выступает в этом сезоне, их можно назвать фаворитом в этом противостоянии, — цитирует Сенникова Metaratings. — Но если брать индивидуально футболистов «Локомотива» и грозненского клуба, то тут «железнодорожники» смотрятся предпочтительнее по уровню мастерства и качеству. Нужно посмотреть, как команда будет играть, потому что в Ростове «красно-зеленые» выглядели хорошо и использовали все свои плюсы, но с «Ахматом» будет тяжелее. Согласен, что по этому матчу будет понятно, что «Локомотив» возвращает прежнюю силу и будет бороться за середину турнирной таблицы весной. Если «железнодорожники» победят «Ахмат», то это будет означать, что вовремя клуб сменил тренера на Галактионова и провел хорошую селекцию в зимнем перерыве».

Встреча между «Локомотивом» и «Ахматом» пройдет в воскресенье, 11 марта. Начало игры в 16.30 по московскому времени. Железнодорожники с 16 очками занимают 13-е место в РПЛ. В активе грозненцев 29 баллов и шестое место в турнирной таблице.