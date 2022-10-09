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Сегодня, 18:08

Шавло: «Соболев и Николсон часто были в одной точке, а когда Александр стал один играть многое стало проходить»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру красно-белых в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).

— Матч понравился. Да, проигрывали по ходу игры, но одержали победу. Соболев? В первом тайме ему было тяжело, прессинговал, но во второй половине мобилизовался. Главное, Александр забивает. С Шамаром получалось не очень. Соболев и Николсон часто были в одной точке, а когда Александр стал один играть многое стало проходить. Потом Зиньковский вышел, а они сыграны по «Крыльям». Абаскаль угадал с заменами.

— Нужно ли было показывать красную Зотову?

— Судья решил дать желтую, но футболист шел прямой ногой в колено — это чистая красная. Я не видел повтора, но думаю, что это так.

— Дерби будет жарким?

— Не важно в какой форме команды, дерби всегда получается жарким. Ждем его. Надеюсь, получится интересная игра, — сказал Шавло «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-v-pervom-tajme-sobolevu-by-lo-tyazhelo-no-vo-vtorom-on-mobilizovalsya/
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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