Шавло: «Соболев и Николсон часто были в одной точке, а когда Александр стал один играть многое стало проходить»

Сегодня, 18:08
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру красно-белых в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:2).
— Матч понравился. Да, проигрывали по ходу игры, но одержали победу. Соболев? В первом тайме ему было тяжело, прессинговал, но во второй половине мобилизовался. Главное, Александр забивает. С Шамаром получалось не очень. Соболев и Николсон часто были в одной точке, а когда Александр стал один играть многое стало проходить. Потом Зиньковский вышел, а они сыграны по «Крыльям». Абаскаль угадал с заменами.
— Нужно ли было показывать красную Зотову?
— Судья решил дать желтую, но футболист шел прямой ногой в колено — это чистая красная. Я не видел повтора, но думаю, что это так.
— Дерби будет жарким?
— Не важно в какой форме команды, дерби всегда получается жарким. Ждем его. Надеюсь, получится интересная игра, — сказал Шавло «РБ Спорт».