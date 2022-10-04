Силкин: «Йоканович не справляется со своей работой»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос, готов ли он возглавить столичный клуб.

— Непростой вопрос. Сердцем я там и всегда там был. И я тоже считаю, что тренер не справляется со своей работой.

— Но сами вы возглавить команду не готовы?

— Да развивать надо не первую команду, а вообще всю структуру. Вот в 1977 году, когда я был в клубе, у нас были лучшие условия в стране. А сейчас у академии клуба вообще ничего нет. Захарян и Грулев — ну какие они воспитанники команды? Тюкавин — естественный настоящий воспитанник. Раньше были условия и выпускали огромное количество хороших игроков. Сейчас условий нет и надо начинать с этого. А то мы хотим строить дом с крыши, а надо с фундамента.

— При Шварце же был неплохой результат, а при Йокановиче трудно назвать результат удовлетворительным.

— Это прогнозировалось. Я и говорил, что они будут в середине где-то. У команды ведь очень хороший подбор игроков, который надо сохранить. Но команду нужно и усиливать. Вот у «Зенита» хороший состав, но они всегда берут еще и еще сильнее футболистов. Из-за этого они и смотрятся сильнее других. Важно команде сохранять своих воспитанников — это же костяк любой команды, — сказал Силкин «Спорт День за Днем».