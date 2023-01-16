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Сегодня, 13:15

Юран: «Спартак» Карреры сильнее нынешнего"

Александр Кружков
Обозреватель
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» сравнил два «Спартака» — Гильермо Абаскаля и Массимо Карреры.

— Какой «Спартак» вам нравится больше — Абаскаля или Карреры?

— Карреры. Тогда был русский костяк, который идеально дополняли Промес, Фернандо, Луис Адриано, Зе Луиш. За счет индивидуального мастерства могли любую оборону вскрыть. По подбору футболистов та команда явно сильнее. Потому и стала чемпионом. Нынешней это не под силу. Чтобы на равных соперничать с «Зенитом», надо не просто укрепить три-четыре позиции. Новички должны быть уровня Клаудиньо, Вендела, Барриоса!

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Массимо Каррера
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