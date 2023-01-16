Президент «Урала» объяснил отсутствие Гаджимурадова на сборах: «Поиграл полгода и считает, что его должны постоянно ставить в состав»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем полузащитника Рамазана Гаджимурадова.

«Рамазан сам знает, почему его нет на сборах. Мы бы хотели, чтобы он получал больше игровой практики. Но пока нет достойных предложений. Мы дали ему несколько дней отдыха, он скоро начнет тренироваться с «Уралом-2». Рамазан талантливый футболист, но ему нужно разобраться в себе. Не хочу его обижать, у нас с ним хорошие отношения. Но он поиграл полгода, и уже считает, что он уровень РПЛ, что его должны постоянно ставить в стартовый состав. Есть тренерский штаб, который это будет решать. Я не видел ни одного тренера, который бы действовал себе во вред. Мы готовы с ним работать, и главный тренер готов с ним работать. Зная его уровень, ему надо играть и набираться опыта», — сказал Иванов «СЭ».

Гаджимурадов выступает за «Урал» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 13 матчей в составе клуба из Екатеринбурга и отметился одной результативной передачей.