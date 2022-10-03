Валерий Газзаев назвал лучших игроков РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал лучших игроков РПЛ.

— Малком и Промес — лучший на данный момент футболисты чемпионата. Это абсолютные лидеры своих клубов. И Малком, и Промес показывают результат, который от них требуют. И они важны для своих команд. Если кто-то другой чуть сбавит, может, это не будет так заметно. А когда, например, Промес не будет выкладываться, не будет лидером, это сразу отражается на результатах «Спартака». Но мы видим, что Малком и Промес довольно стабильно играют в каждом матче. Они и забивают, они и отдают передачи,

— Лично вам кто больше импонирует?

— Малком. Он более, на мой взгляд, разнообразный. Если бы он того не заслуживал, его «Барселона» не брала бы. Малком быстрее, моложе, ну и, конечно, у него великолепная техника с ударом... Что и было показано в очередной раз в матче «Зенит» — «Ростов». И вообще вот тройка бразильцев в «Зените» — Малком, Клаудиньо и Вендел — впечатляют, — сказал Газзаев «КП».