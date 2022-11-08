Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов считает, что «Ахмат» победил «Зенит» во многом благодаря игре своего вратаря Георги Шелии. Об этом он сообщил в интервью «СЭ».

— «Ахмат» на выезде переиграл «Зенит» (2:1) во многом благодаря очень качественной игре Георги Шелии. Голкипер грозненцев совершил без преувеличения два блестящих спасения! Проявил просто феноменальную выдержку.

Так, на 44-й минуте Клаудиньо сместился в центр штрафной и пробил в противоход вратарю. Шелия занял очень правильную, сбалансированную позицию. Никуда не стал двигаться, а просто ждал. Не гадал. Реагировал по удару. Сумел сложиться и спас «Ахмат».

На 86-й минуте Малком бил с острого угла, с близкого расстояния. Георги вовремя сместился и занял очень правильную позицию. Со стороны может показаться, что удар у бразильца не получился, но на самом деле он был очень неприятный, под опорную ногу, с небольшим рикошетом от защитника, с отскоком от газона. А Шелия не просто справился с ударом, а сложился и зафиксировал мяч намертво. Молодец.

Гол Мостового. Игрок «Зенита» направил мяч в дальний угол из убойной позиции — сложно предъявлять претензии вратарю. Но у Шелии было бы больше шансов выручить, не сделай он лишнего движения. В момент удара Георги начал исполнять так называемого паука в надежде, что мяч полетит в него. А ему нужно было просто стоять на двух ногах, не склонять левое колено и попытаться среагировать.