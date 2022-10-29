Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».

«У «Локомотива» сейчас очень неприятное положение. Сменился тренер, а это будоражит команду. Как можно в середине сезона выгнать тренера и поставить непонятно кого? Это очень травмирует команду. Поэтому такие результаты. Выглядит «Локомотив» сейчас не очень прилично. От предстоящей встречи можно ожидать все, что угодно. «Локомотив» может как раненый зверь выстрелить в матче против ЦСКА. Терять им уже нечего и опускаться ниже в таблице нельзя. Тренера пока у них тоже нет, очень сложная ситуация для команды. Состав у ЦСКА посильнее и стабильнее. Я отдаю больше предпочтения армейцам в матче», — сказал Пономарев «СЭ».

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

ЦСКА сыграет с «Локомотивом 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

На данный момент армейцы с 26 очками расположились на 3-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место, имея в активе 12 очков.