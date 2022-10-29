Сегодня, 14:07
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Локомотиве».
«У «Локомотива» сейчас очень неприятное положение. Сменился тренер, а это будоражит команду. Как можно в середине сезона выгнать тренера и поставить непонятно кого? Это очень травмирует команду. Поэтому такие результаты. Выглядит «Локомотив» сейчас не очень прилично. От предстоящей встречи можно ожидать все, что угодно. «Локомотив» может как раненый зверь выстрелить в матче против ЦСКА. Терять им уже нечего и опускаться ниже в таблице нельзя. Тренера пока у них тоже нет, очень сложная ситуация для команды. Состав у ЦСКА посильнее и стабильнее. Я отдаю больше предпочтения армейцам в матче», — сказал Пономарев «СЭ».
ЦСКА сыграет с «Локомотивом 29 октября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.
На данный момент армейцы с 26 очками расположились на 3-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место, имея в активе 12 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования