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Сегодня, 18:13

Мостовой: «Спартаку» нужно поблагодарить судью. У Соболева было однозначное удаление»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил игру команду против «Сочи» (1:1) в 16-м туре чемпионата России.

«Казалось бы, «Спартак» на кураже, у них все складывается, все за победу. У «Сочи» все против, и еще Нобоа не играл. Но самоотдача, настрой решают. Да и поле тяжеловатое было. Оно одинаковое для обеих команд, но все-таки защищаться на таком поле лучше, чем атаковать.

Первый тайм «Спартак» начал неплохо, забили. А затем «Сочи» даже переломил игру. И во втором тайме хорошо, что Жоаозиньо попал во вратаря. Моментами «Сочи» превосходил «Спартак», но у «Спартака» матч получился ниже среднего. Хорошо еще Промес есть в своей великолепной форме, который нагнетает и постоянно забивает.

Я не думаю, что дело в недооценке соперника. Все игроки профессионала получают за это деньги. Бывает, и «Реал» и «Бавария» проигрывают. Так получается. Но нужно признать, что «Спартак» сегодня играл слабовато.

Что касается ситуации с Соболевым, то судья — живой человек. У Соболева была карточка, и его второй прыжок локтем — это очевидная желтая карточка. Судья стоял в трех шагах и не дал. Тут «Спартаку» повезло, однозначное удаление было. Судью еще нужно поблагодарить», — сказал Мостовой Metaratings.ru.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 16 матчах.

 
Кадр из&nbsp;трансляции матча &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Сочи» — «Спартак»: арбитр не удалил Соболева. Он не считает удар в голову фолом?

 

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoy-spartaku-nuzhno-poblagodarit-sudyu-u-soboleva-bylo-odnoznachnoe-udalenie-1405284/

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