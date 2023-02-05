Титов: «Если говорить о легионерах среднего уровня, то я лучше дал бы шанс своим»

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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации с легионерами в чемпионате России.
«Уехали наши европейские «друзья». А Латинская Америка — мы видим, они же все здесь. Сербы, опять же, Белоруссия, Казахстан. «Краснодар» сейчас играл с «Сочи», в первом тайме в составе команды вышло восемь иностранцев, четверо из которых уезжали, а потом вернулись. Есть и позитивное движение. Если будут приходить футболисты уровня, условно, Кордобы, такие игроки, конечно, нужны. Если говорить об игроках среднего уровня, здесь я лучше дал бы шанс своим. Тем более, сейчас такая ситуация — ребята, играйте, пользуйтесь», — цитирует Титова «Газета.Ru».
Ранее Титов заявил, что россиян будет очень сложно вернуть на международную арену.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования