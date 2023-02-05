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Егор Титов назвал жалким зрелищем матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Ростов»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов раскритиковал московский клуб за игру в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1).

«Я посмотрел матч и пожалел. Думаю, как и все люди, которые сидели у экранов телевизоров. Жалкое зрелище было. Понятно: сборы, нагрузки... Но какой-то тактический рисунок должен быть, жажда, страсть. Пусть это и полуофициальный турнир, но лучше играть, чем бегать. В наше время игра была в радость. На сборах, под нагрузкой, но все равно — лучше играть. Посмотрим, что будет дальше», — приводит «Газета.Ru» слова Титова.

Зимний Кубок РПЛ проходит в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В турнире принимают участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/05/19666963.shtml

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Тоттенхэм Хотспур
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Х

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21%

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ИТБ2 (0.5)

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Егор Титов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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