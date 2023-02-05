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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов раскритиковал московский клуб за игру в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова» (0:0, пенальти — 2:1).
«Я посмотрел матч и пожалел. Думаю, как и все люди, которые сидели у экранов телевизоров. Жалкое зрелище было. Понятно: сборы, нагрузки... Но какой-то тактический рисунок должен быть, жажда, страсть. Пусть это и полуофициальный турнир, но лучше играть, чем бегать. В наше время игра была в радость. На сборах, под нагрузкой, но все равно — лучше играть. Посмотрим, что будет дальше», — приводит «Газета.Ru» слова Титова.
Зимний Кубок РПЛ проходит в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В турнире принимают участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».
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