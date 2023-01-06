Гаврилов ответил Петржеле: «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли?»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал заявление Властимила Петржелы о «Спартаке».

Бывший главный тренер «Зенита» не считает, что к современному «Спартаку» применим термин «великая команда».

— Да мало ли кто и что говорит. А когда «Спартак» чемпионом восемь лет подряд был, почему Петржела ничего не говорил? Про это время почему молчит? Как это «Спартак» нельзя назвать великой командой? «Зенит» великий, что ли? Мало ли что он говорит. Все всё по-разному говорят.

— Что должен сделать «Спартак», чтобы Петржела изменил свое мнение?

— «Спартак» еще должен что-то сделать? «Спартак», как и играл, должен продолжать выступать хорошо. Пусть у каждого будет свое мнение, — приводит слова Гаврилова «Спорт День за Днем».

— Сколько «Спартаку» нужно выиграть чемпионских титулов, чтобы снова стать великой командой?

— Да какая разница? Это не главный показатель. Все дело не в этом, не в чемпионствах. Нужно, чтобы команда постоянно играла в европейских турнирах. Этого достаточно. А выиграл что-то или нет, уже другой вопрос.

— Команду можно назвать великой, если она играет в еврокубках?

— Конечно, да!