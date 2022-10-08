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Сегодня, 21:00

Кобелев — о Тюкавине: «Хочется видеть его на поле как можно чаще. Отлично играет на острие атаки»

Кобелев отреагировал на ничью «Динамо» в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью бело-голубых против ЦСКА в 12-м туре РПЛ (1:1).

«Дерби удалось. Было много голевых моментов у ЦСКА и «Динамо». Казалось, что ЦСКА заслужил победу, но «Динамо» в конце добрало свои моменты. Результат закономерный, но хотелось бы посмотреть, как одна из команд отреагировала бы на пропущенный гол в последние полчаса игры. Йоканович смог заменами отодвинуть игру от своих ворот. Понравился Тюкавин. Хочется видеть его на поле как можно чаще. Он всегда готов забить, отлично играет на острие атаки, ищет моменты», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

ЦСКА набрал 24 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. «Динамо» остается на 8-м месте (17 очков).

В следующем туре «Динамо» 15 октября на своем поле примет «Оренбург». ЦСКА 16 октября предстоит принципиальное дерби против «Спартака».

ФК Динамо (Москва)
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