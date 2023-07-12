Рианчо о переходе Бонгонда: «Не знаю, сможет ли он конкурировать с Промесом»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переходе в клуб вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Я плохо знаю Бонгонда, поэтому не знаю, сможет ли он составить конкуренцию Промесу. Если говорить о причинах его перехода, то «Спартак» не слабее «Кадиса». У этого испанского клуба нет таких финансовых возможностей, как у «красно-белых», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.