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Петржела считает, что «Зенит» в новом сезоне нацелится на Кубок России: «С РПЛ и так все ясно»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что в новом сезоне питерцы в первую очередь постараются выиграть Кубок России.

«Зенит» сделает упор на Кубок в новом сезоне, с чемпионством все и так ясно. В России сейчас нет конкурентов команде Семака. А Кубок России дается клубу тяжело из года в год.

В прошлом сезоне петербуржцы очень неудачно выступили, проиграв группу «Спартаку», а затем вылетев на ранней стадии турнира", — цитирует экс-тренера «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом России в последних пяти сезонах. В Кубке страны питерцы последний раз побеждали в сезоне-2019/20.

Источник: РБ Спорт
Властимил Петржела
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
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