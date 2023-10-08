Федун: «Дерби — огонь! Ничья — положительный результат для «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал ничью команды с ЦСКА (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

«Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби — огонь! Три сумасшедших и даже шальных гола — тот же Гайич никогда в жизни больше так не забьет, плюс шикарный гол Промеса. Хорошо, что «Спартаку» удалось вырвать ничью в концовке», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Также экс-владелец «Спартака» отметил, что для красно-белых ничья это положительный результат. Качество игры он оценил на троечку с минусом.

«Для «Спартака» ничья в дерби — положительный результат. Конечно, положительный, когда спасаешь ничью на 97-й минуте. Так было бы три поражения подряд. Качество игры было на троечку с минусом. Но результат есть результат — взяли очко, прервали негативную серию. Ребята бились, молодцы», — сказал Федун.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 22 октября примут «Пари НН».