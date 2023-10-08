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8 октября, 22:36

Джикия о будущем в «Спартаке»: «Разговоров о продлении контракта нет. Надеюсь, до зимних сборов будет понимание»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Нынешний контракт 29-летнего россиянина действует до конца мая 2024 года.

«На данный момент разговоров о продлении контракта нет. Последний раз с руководством мы сегодня говорили в раздевалке после игры. Бабича с руководством не обсуждали.
Понятное дело, меня не может устраивать факт, что я не играю, и амбиции у меня на самом деле хорошие. Все, что касается будущего лета, января и всего прочего, — я об этом, честно, не думаю и не хочу об этом думать. Надеюсь, что до зимних сборов будет понимание дальнейшей ситуации», — сказал Джикия.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 9 матчах красно-белых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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