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Сегодня, 16:09

Пономарев — о перепалке Дзюбы и Кокорина: «Они популярные футболисты что ли? Только в скандалах»

Пономарев отреагировал на перепалку Дзюбы и Кокорина в соцсетях
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на перепалку нападающего «Локомотива» Артемы Дзюбы и форварда «Ариса» Александра Кокорина в соцсетях.

«Кокорин уже возрастной, как и Дзюба. Не понимаю, для чего им эта перепалка. Кокорину тоже уже давно пора на пенсию, как он играет и ведет себя. Перепалка — их личное дело. Они что ли популярные футболисты? Только в скандалах. Их поведение не олицетворяет спортсменов. Не нужно эту перепалку на публику выносить», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее Кокорин ответил на пост Дзюбы с тренировки железнодорожников: «Просто вам на двоих с дедом больше лет, чем этим шести ребятам». На что Дзюба пошутил: «Слышь, Месси крашеный! Пьяным забиваешь там и радуешься».

Александр Кокорин
Артем Дзюба
Владимир Пономарев (СССР)
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