0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:26

Бывший защитник сборной Бразилии Майкон поделился мнением об экс-голкипере «Зенита» Иване

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон поделился мнением об экс-голкипере «Зенита» Иване Куарежме.

«Зенит» арендовал 26-летнего бразильца летом прошлого года у «Коринтианса», а зимой Иван вернулся в Бразилию, подписав арендное соглашение с «Васко да Гамой».

— Насколько в Бразилии известен вратарь Иван, который играл в «Зените»?

— Он очень популярен. И хорошо играет — мне кажется, он попадет в сборную Бразилии.

— В России удивлялись этому трансферу, потому что Иван не был основным в своем клубе.

— В «Коринтиансе» он действительно себя особо ничем не зарекомендовал. Но теперь он играет в «Васко да Гаме» и достойно себя показывает.

— Тренер вратарей «Зенита» говорил, что у Ивана жировая прослойка — 20 процентов. Есть ощущение, что это частая проблема у бразильцев. Это какая-то национальная черта? И с чем это связано?

— Ивану делали операцию на колене, он не играл долгое время и набрал вес. Это нормально, когда делают операцию, — сказал Майкон Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-11-maykon-o-byvshem-vratare-zenita-ivan-ochen-populyaren-mne-kazhetsya-on-popadet-v-sbornuyu-brazilii
Маркес Майкон (Майкон)
ФК Зенит
Иван Куарежма
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
Вучич заявил о приближении момента введения антироссийских санкций
В NASA сообщили об утечке хладагента в корабле «Прогресс МС-21»
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Алаев: «Я очень рад за Дзюбу, очень рад за «Локомотив»
Кононов: «Очень жаль, что Мамаев решил закончить игровую карьеру»
Мендеш: «Вендел — лучший легионер чемпионата России»
«Краснодар» разгромил «Ростов» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ
Полузащитник «Спартака» Денисов: «Мне нравится играть в центре поля»
«Спартак» ведет консультации с представителями Абаскаля о продлении контракта с тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В РФС назвали плановой проверку со стороны Счетной палаты

«Спартак» ведет консультации с представителями Абаскаля о продлении контракта с тренером