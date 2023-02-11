Бывший защитник сборной Бразилии Майкон поделился мнением об экс-голкипере «Зенита» Иване

Бывший защитник «Интера» и сборной Бразилии Майкон поделился мнением об экс-голкипере «Зенита» Иване Куарежме.

«Зенит» арендовал 26-летнего бразильца летом прошлого года у «Коринтианса», а зимой Иван вернулся в Бразилию, подписав арендное соглашение с «Васко да Гамой».

— Насколько в Бразилии известен вратарь Иван, который играл в «Зените»?

— Он очень популярен. И хорошо играет — мне кажется, он попадет в сборную Бразилии.

— В России удивлялись этому трансферу, потому что Иван не был основным в своем клубе.

— В «Коринтиансе» он действительно себя особо ничем не зарекомендовал. Но теперь он играет в «Васко да Гаме» и достойно себя показывает.

— Тренер вратарей «Зенита» говорил, что у Ивана жировая прослойка — 20 процентов. Есть ощущение, что это частая проблема у бразильцев. Это какая-то национальная черта? И с чем это связано?

— Ивану делали операцию на колене, он не играл долгое время и набрал вес. Это нормально, когда делают операцию, — сказал Майкон Sport24.