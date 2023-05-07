Чалов — четвертый армеец с 60 голами в чемпионате

Федор Чалов забил победный гол в ворота «Оренбурга» (2:1) и стал 16-м футболистом, которому удалось 60 раз отличиться в матчах чемпионата России.

25-летний форвард оказался четвертым армейцем, покорившим юбилейную отметку. Больше соперников красно-синих огорчали Вагнер Лав (85 раз), Сергей Семак (68) и Сейду Думбья (66). По количеству снайперов ЦСКА сравнялся со «Спартаком».

Также рубеж в 60 мячей преодолевали три футболиста «Ротора» по два зенитовца и железнодорожника и один динамовец.

Все футболисты, которые забили 60 и более голов за одну команду в чемпионатах России

Игрок Гражданство Команда Матчи Голы Олег Веретенников Россия Ротор 247 141 Александр Кержаков Россия Зенит 289 120 Дмитрий Лоськов Россия Локомотив 322 99 Квинси Промес Нидерланды Спартак 171 86 Егор Титов Россия Спартак 324 86 Вагнер Лав Бразилия ЦСКА 169 85 Артем Дзюба Россия Зенит 181 85 Валерий Есипов Россия Ротор 349 84 Дмитрий Сычев Россия Локомотив 224 72 Роман Павлюченко Россия Спартак 141 69 Андрей Тихонов Россия Спартак 192 68 Сергей Семак Россия ЦСКА 22 68 Олег Терехин Россия Динамо 146 67 Владимир Нидергаус Россия Ротор 168 67 Сейду Думбья Кот-д'Ивуар ЦСКА 108 66 Федор Чалов Россия ЦСКА 164 60

Заодно Чалов, забивший 15-й гол в чемпионате, повторил личный рекорд сезонной результативности, установленный в сезоне-2018/19, когда Федор стал лучшим бомбардиров. Чаще из игроков ЦСКА отличались только два легионера — Сейду Думбья (28 и 18) и Вагнер Лав (20).

Лидеры по голам ЦСКА за один чемпионат