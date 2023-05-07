Сегодня, 21:52
Федор Чалов забил победный гол в ворота «Оренбурга» (2:1) и стал 16-м футболистом, которому удалось 60 раз отличиться в матчах чемпионата России.
25-летний форвард оказался четвертым армейцем, покорившим юбилейную отметку. Больше соперников красно-синих огорчали Вагнер Лав (85 раз), Сергей Семак (68) и Сейду Думбья (66). По количеству снайперов ЦСКА сравнялся со «Спартаком».
Также рубеж в 60 мячей преодолевали три футболиста «Ротора» по два зенитовца и железнодорожника и один динамовец.
Все футболисты, которые забили 60 и более голов за одну команду в чемпионатах России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Россия
|
Ротор
|
247
|
141
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
Зенит
|
289
|
120
|
Дмитрий Лоськов
|
Россия
|
Локомотив
|
322
|
99
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
171
|
86
|
Егор Титов
|
Россия
|
Спартак
|
324
|
86
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Зенит
|
181
|
85
|
Валерий Есипов
|
Россия
|
Ротор
|
349
|
84
|
Дмитрий Сычев
|
Россия
|
Локомотив
|
224
|
72
|
Роман Павлюченко
|
Россия
|
Спартак
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
Россия
|
Спартак
|
192
|
68
|
Сергей Семак
|
Россия
|
ЦСКА
|
22
|
68
|
Олег Терехин
|
Россия
|
Динамо
|
146
|
67
|
Владимир Нидергаус
|
Россия
|
Ротор
|
168
|
67
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
ЦСКА
|
108
|
66
|
Федор Чалов
|
Россия
|
ЦСКА
|
164
|
60
Заодно Чалов, забивший 15-й гол в чемпионате, повторил личный рекорд сезонной результативности, установленный в сезоне-2018/19, когда Федор стал лучшим бомбардиров. Чаще из игроков ЦСКА отличались только два легионера — Сейду Думбья (28 и 18) и Вагнер Лав (20).
Лидеры по голам ЦСКА за один чемпионат
|
Сезон
|
Игрок
|
Гражданство
|
Матчи
|
Голы
|
2011/12
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
42
|
28
|
2008
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
26
|
20
|
2013/14
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
22
|
18
|
2002
|
Дмитрий Кириченко
|
Россия
|
26
|
15
|
2022/23
|
Федор Чалов
|
Россия
|
26
|
15
|
1999
|
Владимир Кулик
|
Россия
|
30
|
15
|
2002
|
Ролан Гусев
|
Россия
|
30
|
15
|
2018/19
|
Федор Чалов
|
Россия
|
30
|
15
|
2006
|
Жо
|
Бразилия
|
18
|
14
|
1998
|
Владимир Кулик
|
Россия
|
30
|
14