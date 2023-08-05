Чалов догнал Семака в списке бомбардиров ЦСКА в чемпионате России

Нападающий Федор Чалов реализовал пенальти в матче против «Локомотива» и забил 68-й гол за ЦСКА в чемпионатах России.

В списке бомбардиров армейского клуба 25-летний форвард сравнялся с Сергеем Семаком, который провел на 111 встреч больше. От лидера рейтинга Вагнера Лав Чалова отделяет 17 точных ударов.

Кстати, по числу забитых 11-метровых (14) Чалов повторил клубный рекорд. Столько же раз соперников за грубость наказал Бибрас Натхо.

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