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Сегодня, 20:45

Чалов догнал Семака в списке бомбардиров ЦСКА в чемпионате России

Кирилл Бурдаков
Статистик
Федор Чалов празднует забитый пенальти в матче с &amp;quot;Локомотивом&amp;quot;.
Фото ПФК ЦСКА
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Нападающий Федор Чалов реализовал пенальти в матче против «Локомотива» и забил 68-й гол за ЦСКА в чемпионатах России.

В списке бомбардиров армейского клуба 25-летний форвард сравнялся с Сергеем Семаком, который провел на 111 встреч больше. От лидера рейтинга Вагнера Лав Чалова отделяет 17 точных ударов.

Кстати, по числу забитых 11-метровых (14) Чалов повторил клубный рекорд. Столько же раз соперников за грубость наказал Бибрас Натхо.

Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России

Игрок

Гражданство

Матчи

Голы

Голы с пенальти

Вагнер Лав

Бразилия

169

85

8

Федор Чалов

Россия

171

68

14

Сергей Семак

Россия

282

68

3

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

108

66

9

Алан Дзагоев

Россия

282

54

3

Владимир Кулик

Россия

140

49

6

Ахмед Муса

Нигерия

135

48

0

Зоран Тошич

Сербия

182

30

0

Ивица Олич

Хорватия

78

35

9

Сергей Игнашевич

Россия

381

35

7
Федор Чалов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
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