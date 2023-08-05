Чалов догнал Семака в списке бомбардиров ЦСКА в чемпионате России

Сегодня, 20:45
Нападающий Федор Чалов реализовал пенальти в матче против «Локомотива» и забил 68-й гол за ЦСКА в чемпионатах России.
В списке бомбардиров армейского клуба 25-летний форвард сравнялся с Сергеем Семаком, который провел на 111 встреч больше. От лидера рейтинга Вагнера Лав Чалова отделяет 17 точных ударов.
Кстати, по числу забитых 11-метровых (14) Чалов повторил клубный рекорд. Столько же раз соперников за грубость наказал Бибрас Натхо.
Лучшие бомбардиры ЦСКА в чемпионатах России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Матчи
|
Голы
|
Голы с пенальти
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
169
|
85
|
8
|
Федор Чалов
|
Россия
|
171
|
68
|
14
|
Сергей Семак
|
Россия
|
282
|
68
|
3
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
108
|
66
|
9
|
Алан Дзагоев
|
Россия
|
282
|
54
|
3
|
Владимир Кулик
|
Россия
|
140
|
49
|
6
|
Ахмед Муса
|
Нигерия
|
135
|
48
|
0
|
Зоран Тошич
|
Сербия
|
182
|
30
|
0
|
Ивица Олич
|
Хорватия
|
78
|
35
|
9
|
Сергей Игнашевич
|
Россия
|
381
|
35
|
7