Чалов рассказал о личных целях на сезон-2023/24 чемпионата России

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Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился целями на сезон-2023/24. Он также рассказал о споре, который он проиграл своей девушке.
— В прошлом сезоне ты побил личный рекорд результативности за сезон. Когда число подходило к 15-ти, не захлестывало очень сильное желание?
— Нет, на тот момент оставалось еще прилично матчей. Старался об этом не думать, просто хотелось уже побить рекорд и закрыть этот гештальт. Рад, что получилось так быстро это сделать.
— Не ставил себе такую цель перед прошлым сезоном?
— Я на такую длинную дистанцию не строю планы.
— И ты проиграл спор своей девушке, за что тебя закидали мукой и яйцами. В этом году будешь спорить?
— Пока еще никто не предлагал! Но я не знаю, соглашусь ли в этом году (улыбается), — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.
В этом сезоне футболист провел 2 матча в РПЛ, забив 3 гола. В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.