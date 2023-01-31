Сегодня, 17:19
«Оренбург» проиграл болгарской «Славии» в товарищеском матче со счетом 1:2.
Причем именно российский клуб открыл счет в первом тайме, когда на 15-й минуте пенальти реализовал полузащитник Николай Титков.
Но еще до перерыва «Оренбург» успел пропустить два мяча.
Накануне «Факел» переиграл «Славию» из Софии в товарищеском матче со счетом 2:1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования