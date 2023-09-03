Чанов считает, что Кержаков и Алип виноваты в пропущенном голе «Зенита» в матче с ЦСКА

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в эпизоде с пропущенным голом от ЦСКА на 4-й минуте в матче 7-го тура РПЛ.

«Я думаю, в какой-то степени вина Кержакова в пропущенном голе есть. Там не только его, но и защитника [Нуралы Алипа. — прим. «СЭ»]», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чанова.

Также он ответил на вопрос, была ли у Кержакова возможность сыграть удачнее в этом эпизоде.

«Я думаю, если бы он в касание сразу же попробовал что-то сделать, а других шансов у него не было», — добавил специалист.

Матч проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На данный момент счет 1:0 в пользу армейцев.

По итогам 6 туров петербургский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (13 очков). ЦСКА расположился на 7-й позиции (10 очков).