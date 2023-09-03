Чанов считает, что Кержаков и Алип виноваты в пропущенном голе «Зенита» в матче с ЦСКА

Сегодня, 18:37
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру голкипера «Зенита» Михаила Кержакова в эпизоде с пропущенным голом от ЦСКА на 4-й минуте в матче 7-го тура РПЛ.
«Я думаю, в какой-то степени вина Кержакова в пропущенном голе есть. Там не только его, но и защитника [Нуралы Алипа. — прим. «СЭ»]», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чанова.
Также он ответил на вопрос, была ли у Кержакова возможность сыграть удачнее в этом эпизоде.
«Я думаю, если бы он в касание сразу же попробовал что-то сделать, а других шансов у него не было», — добавил специалист.
Матч проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. На данный момент счет 1:0 в пользу армейцев.
По итогам 6 туров петербургский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (13 очков). ЦСКА расположился на 7-й позиции (10 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
3
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
4
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
5
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
7
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -