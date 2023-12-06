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Сегодня, 23:11

Чанов заявил, что вратарь должен иметь право на ошибку

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о ситуацию с вратарями в «Зените».

36-летний голкипер питерцев Михаил Кержаков в гостевом матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3) допустил результативную ошибку.

Ранее СЭ сообщал, что зимой питерский клуб не будет приобретать нового вратаря.

«Должен быть номер один, который имеет право на ошибку. Почему? Если менять вратарей после каждой ошибки, то вратарь будет бояться ее допустить. В результате он ее допустит. Вратарь должен иметь шанс на ошибку, чтобы играть более раскрепощенно. В моменте с первым пропущенным мячом от «Локомотива» он неправильно поставлены ладони. Современные мячи несколько рыскающие в полете. Плюс, естественно, мокрое поле, когда мяч ускоряется при ударе о землю. Миша, наверняка, со мной согласится, что если бы он был на шаг вперед и за его спиной оказалась бы штанга, то мяч, даже выпав из ладоней, попал бы опять на угловой», — приводит слова специалиста «Спорт День за Днем».

Также Чанов отметил, что «Зенит» наигрывает более молодых вратарей команды.

«Я смотрю, что Адамова и Васютина потихонечку наигрывают. Считаю, что это правильно. Еще говорят про Акинфеева: «Вот пора, вот пора». Я согласен, но только, пожалуйста, пусть этот человек переиграет Акинфеева. Тоже самое и с Кержаковым», — добавил он.

В сезоне-2023/24 Кержаков принял участие в 15 матчах «Зенита» во всех турнирах, пропустил 12 голов и отыграл 8 встреч на ноль. На счету 25-летнего Дениса Адамова 5 игр в этом сезоне, 4 пропущенных мяча и 1 сухой матч. 26-летний Денис Васютин отыграл 5 встреч (4 — в Кубке России), пропустил 7 голов и провел 2 сухих поединка.

Источник: Спорт День за Днем
Вячеслав Чанов
Михаил Кержаков
Футбол
ФК Зенит
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