Чернышов: «Ахмат» может не только сыграть в ничью в Москве, но и победить «Спартак»

Бывший футболист сборной России Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча 21-ого тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Ахматом».

«Ахмат» знает, как играть против хороших команд на выезде, в прошлом году они победили петербуржцев в гостях. Это будет интересный матч и грозненцы могут не только сыграть в ничью в Москве, но и победить «Спартак». «Красно-белым», чтобы обыграть «Ахмат», надо будет приложить максимум усилий. «Спартаку» нужно менять ситуацию в турнирной таблице, плохо, что они не набирают очки после зимней паузы. Им нужно играть увереннее и агрессивнее, чтобы занять высокое место в конце сезона. Предсказать итоговой счет этой встречи сложно, в этом матче может произойти все что угодно», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

«Спартак» после 20 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице с 40 очками. «Зенит», занимающий первую строчку, имеет в своем активе 48 очков.

«Спартак» примет «Ахмат» в матче 21-го тура в Москве 1 апреля.