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Сегодня, 16:41

Червиченко: «Спартак» — не та команда, которая сможет легко взять «Крылья», самарцы будут цепляться до последнего»

Алина Савинова
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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от борьбы за серебряные медали в РПЛ.

«Крылья Советов» точно будут цепляться до последнего, а «Спартак» не та команда, которая сможет легко взять самарцев. Соответственно, если «Спартак» не выигрывает, все решается в очной игре ЦСКА с «Ростовом». А там как Бог на душу пошлет. Бывает так, что команда намного слабее соперника, обескровлена травмами и карточками, а на 87-й минуте забивает и все. Тем не менее, я думаю, что шанс у «Ростова» занять второе место невелик. Отведу на это 5%, 50% я отдам ЦСКА, а остальное отдам «Спартаку», - приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Червиченко.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005145307_chervichenko_spartak_-_ne_ta_komanda_kotoraya_smojet_legko_vzyat_kryilya_sovetov
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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