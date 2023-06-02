Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:37

Попов: «Наверняка перед ЦСКА ставилась задача бороться за медали, куда входит третье место»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказался о борьбе за серебро и бронзу в заключительном туре чемпионата России.

«Сейчас ЦСКА идет на втором месте, и у армейцев больше шансов взять серебро, потому что все на сто процентов зависит от них самих. Станет ли неудачей для команды третье место? Изначально перед сезоном там наверняка ставилась задача бороться за медали, куда входит третье место. Но если ты идешь на втором месте, падать ниже тебе не хочется. Для «Спартака» тоже, я думаю, главное — это медали, но они постараются подняться максимально и завоевать серебро», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005144797_denis_popov_pered_cska_stoit_zadacha_vzyat_medali_a_trete_mesto_tuda_vhodit
Денис Попов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Как я могу помочь?! Сказать: «Саша, не пей»?!» Федор Емельяненко: откровенное интервью
Главный тренер «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: финиш чемпионата России-2022/23
Бушманов назвал Литвинова лучшим молодым игроком «Спартака» в этом сезоне
Бушманов рассказал, кого из игроков считает главным открытием этого сезона
Червиченко: «Спартак» — не та команда, которая сможет легко взять «Крылья», самарцы будут цепляться до последнего»
Непомнящий — о лучшем игроке РПЛ: «Могу выделить Промеса, хоть за ним и тянется шлейф преступника»
Стипиди считает, что ЦСКА займет второе место в РПЛ
Романцев: «Открытие сезона — «Ростов». Разочарование — «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петрушин — о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»: «Его можно назвать сбитым летчиком»

Червиченко: «Спартак» — не та команда, которая сможет легко взять «Крылья», самарцы будут цепляться до последнего»