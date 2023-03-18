Червиченко прокомментировал игру Бальде в матче с «Оренбургом»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал игру нападающего красно-белых Кейта Бальде в матче 20-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (0:2).

«Ничего удивительного он не показал. Вышел, какую-то суету навел. Игрок, который начинает свою карьеру в клубе с того, что дискутирует с тренером о его положении в команде, должен быть отстранен. Он должен закрыть рот и работать, а не рассуждать на эту тему, а уж тем более спорить с тренером», — приводит слова Червиченко RT.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.