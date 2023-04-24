Червиченко заявил, что у Дуарте уровень Второй лиги

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступление защитника команды Алексиса Дуарте в матче с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

«Когда Салтыков из «Акрона» сделал Дуарте на 15-20 метрах, и еще после этого корпусом убрал и пробил в кубковом матче, я думал, что это уже дно. Оказалось — нет. Есть еще куда пробиться ниже. Когда он бросает своего игрока, начинает руками показывать тем, кто еще впереди, как надо действовать — и при этом идет прогулочным шагом. Я конечно, не знаю, может, еще куда-то ниже можно упасть. На мой взгляд, это даже не уровень Первой, а Второй лиги», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.