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Сегодня, 19:15

Черышев: «Если Семаку предложат не топовый чемпионат, он может рассмотреть это как шаг навстречу большой Европе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Черышев поделился мнением о возможном переходе главного тренера «Зенита» Сергея Семака в европейский чемпионат.

«У Сергея был хороший опыт в «Уфе», сейчас он дает результат в «Зените». Команда показывает хороший футбол. Сможет ли он справиться в Европе, если его пригласят? Тут все зависит от него. Но, первое, что ему нужно будет сделать — преодолеть языковой барьер. Важно, как он будет доносить информацию до футболистов. Сергей показал, что умеет правильно управлять классными игроками, в том числе легионерами. Поэтому у него и есть результат в «Зените». Если есть предложение, нужно попробовать. Если ему предложат не топовый чемпионат, он может рассмотреть это как шаг навстречу большой Европе, чтобы о нем узнали в Испании или Германии», — цитирует Черышева Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России.

Источник: https://metaratings.ru/news/dmitrii-cheryshev-predlozhenie-ne-iz-top-chempionata-semak-mozhet-rassmotret-kak-shag-navstrechu-bolshoi-evrope-249942/
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
Дмитрий Черышев
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