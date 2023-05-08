Чинквини рассказал, как посоветовал Фурсенко взять Семака в «Зенит»

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что приложил руку к приглашению Сергея Семака в клуб из Санкт-Петербурга.

«Думаю, Семак — лучший тренер России, выиграть пять чемпионств подряд — очень важный результат. Он не только профессионал, но и хороший человек. Помню его по временам работы в сборной России, где он был ассистентом Капелло. Фабио знал, что у Сергея большое будущее. Помню, как-то бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко спросил меня: «Оресте, кто мог бы стать хорошим тренером для «Зенита»?». Я незамедлительно ответил — Семак. Так что это я посоветовал «Зениту» его кандидатуру и, как видите, с выбором не ошибся», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.